Xbox Game Pass sta per aggiungere Final Fantasy XII, Jurassic World Evolution e molti altri giochi (Di martedì 2 febbraio 2021) Il servizio Xbox Game Pass di Microsoft sta per aggiornare la propria libreria con nuovi titoli per PC, Xbox Series X/S, Xbox One e Android. Sul sito ufficiale di Xbox, la community lead Megan Spurr ha svelato quali saranno i prossimi giochi per gli abbonati all'apprezzato servizio. Il 4 febbraio arriveranno su Game Pass Ghost of a Tale (PC) ID@Xbox, Project Winter (Android, Console and PC) ID@Xbox e The Falconeer (Android, Console e PC).

