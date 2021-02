WandaVision: la showrunner si è ispirata a Thor: Ragnarok per creare la serie (Di martedì 2 febbraio 2021) La showrunner di WandaVision ha svelato che si è ispirata a Thor: Ragnarok per sviluppare la serie e che la storia non è mai stata pensata per il grande schermo. WandaVision non è mai stato ideato come film, come confermato dalla showrunner Jac Schaeffer in un'intervista in cui parla del progetto realizzato per Disney+ svelando inoltre l'influenza di Thor: Ragnarok sulla creazione del nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe. La storia con protagonisti i personaggi interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany è sempre stata pensata come una serie destinata al piccolo schermo per il suo originale approccio narrativo. Jac Schaeffer, come riporta IndieWire, parlando di WandaVision ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 febbraio 2021) Ladiha svelato che si èper sviluppare lae che la storia non è mai stata pensata per il grande schermo.non è mai stato ideato come film, come confermato dallaJac Schaeffer in un'intervista in cui parla del progetto realizzato per Disney+ svelando inoltre l'influenza disulla creazione del nuovo tassello del Marvel Cinematic Universe. La storia con protagonisti i personaggi interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany è sempre stata pensata come unadestinata al piccolo schermo per il suo originale approccio narrativo. Jac Schaeffer, come riporta IndieWire, parlando diha ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision: la showrunner si è ispirata a Thor: Ragnarok per creare la serie - Asgard_Hydra : WandaVision, lo showrunner: 'ogni episodio ha qualcosa di eccitante da qui in avanti' - GianlucaOdinson : WandaVision, lo showrunner: 'ogni episodio ha qualcosa di eccitante da qui in avanti' - Noovyis : (WandaVision, la showrunner commenta l'impazienza dei fan: 'Abbiamo tutto il tempo') Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision, la showrunner commenta l'impazienza dei fan: 'Abbiamo tutto il tempo' -