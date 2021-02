Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 febbraio 2021)DEL 02 FEBBRAIOORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO E’ IN SENSIBILE MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E TUSCOLANA ALTRI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS CODE NELL’ORDINE DA COLLEVERDE ALLA ROTARIA PER VIA PALOMBARESE E DA PARCO AZZURRO SINO ALLA PALOMBARESE, TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO RICORDIAMO CHE SARA’ATTIVO FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. SONO ...