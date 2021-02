Vaccini Covid, Ue in bilico sui contratti. Gli esperti: “È il produttore a fissare le date di consegna. I governi non possono fermare i pagamenti” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il ritardo nella distribuzione del vaccino di Oxford ai paesi Ue da parte di Astrazeneca (detentrice di una licenza esclusiva di produzione) rischia di diventare un rompicapo legale non da poco. La società anglo-svedese rifiuta le accuse di inadempimento contrattuale mosse dalla Commissione europea che minaccia azioni in giustizia. Al di là dell’emotività legata all’urgenza di vaccinare la popolazione europea per uscire della crisi, su cui fa leva l’esecutivo di Bruxelles per averla vinta sulla controparte, è arduo stabilire chi ha torto o ragione. Lo scontro ruota intorno a cavilli tecnici difficilmente interpretabili, soprattutto perché la versione del contratto resa nota il 29 gennaio (lo stesso giorno in cui il vaccino è stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco e autorizzato alla commercializzazione dalla Commissione) è farcita di omissis. L’unica certezza è la posizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Il ritardo nella distribuzione del vaccino di Oxford ai paesi Ue da parte di Astrazeneca (detentrice di una licenza esclusiva di produzione) rischia di diventare un rompicapo legale non da poco. La società anglo-svedese rifiuta le accuse di inadempimento contrattuale mosse dalla Commissione europea che minaccia azioni in giustizia. Al di là dell’emotività legata all’urgenza di vaccinare la popolazione europea per uscire della crisi, su cui fa leva l’esecutivo di Bruxelles per averla vinta sulla controparte, è arduo stabilire chi ha torto o ragione. Lo scontro ruota intorno a cavilli tecnici difficilmente interpretabili, soprattutto perché la versione del contratto resa nota il 29 gennaio (lo stesso giorno in cui il vaccino è stato approvato dall’Agenzia europea del farmaco e autorizzato alla commercializzazione dalla Commissione) è farcita di omissis. L’unica certezza è la posizione di ...

LegaSalvini : MARCO TRAVAGLIO ANCORA CI SPERA: CONTE PREMIER, SUL COVID È ANDATO BENISSIMO ?????? - Agenzia_Ansa : Ue: 'Avremo dosi per centrare target 70% immunizzati in estate' #vaccini Oms, casi in calo di #Covid nel mondo ma n… - Agenzia_Ansa : #Vaccini: superate 2 milioni di #dosi in #Italia. In #Lombardia è in arrivo Guido #Bertolaso come coordinatore del… - fattoquotidiano : Vaccini Covid, Ue in bilico sui contratti. Gli esperti: “È il produttore a fissare le date di consegna. I governi n… - razorblack66 : RT @EliseiNicole: La profezia di Meluzzi ? 'Vi potete anche fare tutti i vaccini del mondo, ma non vi faranno mai tornare liberi!' https://… -