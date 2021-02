Vaccini anti-Covid, il Cts in pressing: «Perché non viene coinvolta la Protezione civile?» (Di martedì 2 febbraio 2021) Prima il coordinatore Agostino Miozzo. Ora il segretario Fabio Ciciliano. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) va in pressing Perché nella gestione della campagna vaccinale anti-Covid scenda in campo la Protezione civile. «Perché non è stata coinvolta? Non sono io a poter rispondere», dice Ciciliano. «In passato ha consentito il superamento delle grandi crisi nazionali e ha contribuito fortemente a gestire le maggiori emergenze in territorio straniero. Nella gestione della pandemia non è stata protagonista nel management dell’emergenza come ci si aspettava. Tutti noi speriamo in un ripensamento, soprattutto per la gestione di questa epocale emergenza». Parole chiare, che hanno come principale destinatario il commissario straordinario Domenico Arcuri, ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Prima il coordinatore Agostino Miozzo. Ora il segretario Fabio Ciciliano. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) va innella gestione della campagna vaccinalescenda in campo la. «non è stata? Non sono io a poter rispondere», dice Ciciliano. «In passato ha consentito il superamento delle grandi crisi nazionali e ha contribuito fortemente a gestire le maggiori emergenze in territorio straniero. Nella gestione della pandemia non è stata protagonista nel management dell’emergenza come ci si aspettava. Tutti noi speriamo in un ripensamento, soprattutto per la gestione di questa epocale emergenza». Parole chiare, che hanno come principale destinatario il commissario straordinario Domenico Arcuri, ...

MinisteroSalute : Ad oggi, 1° febbraio 2021, in Italia sono state somministrate più di 2 milioni di dosi di vaccino anti- #covid19 .… - Agenzia_Ansa : #Vaccini: superate 2 milioni di #dosi in #Italia. In #Lombardia è in arrivo Guido #Bertolaso come coordinatore del… - Agenzia_Italia : Traffico di falsi vaccini anti-Covid, 80 arresti in Cina - cappelIaiomatto : #Vaccini: superate 2 milioni di #dosi in #Italia. In #Lombardia è in arrivo Guido #Bertolaso come coordinatore del… - emacut : Qualcuno saprebbe forse dirmi come si recupera il numero appuntamento della prenotazione vaccini anti covid per ove… -