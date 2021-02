Uomini e Donne, bomba su Sophie: due di picche alla scelta? (Di martedì 2 febbraio 2021) Sophie Codegoni, la bellissima tronista di Uomini e Donne è pronta per la scelta e per un no? Uomini e Donne: Sophie sempre più vicina alla scelta La giovane tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha dichiarato che a poco a poco ha sempre le idee più chiare, e la decisione definitiva si avvicina. Chi è il ragazzo che le fa battere il cuore? Giorgio Di Bonaventura o Mattero Ranieri? Lo sapremo tra un po’, intanto i due corteggiatori hanno rilasciato importanti dichiarazioni sul fatidico giorno. A seguire le parole dei due ragazzi. Giorgio Di Bonaventura: possibile no? Giorgio ha avuto delle forti discussioni con la tronista, motivo per il quale parte del pubblico ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 2 febbraio 2021)Codegoni, la bellissima tronista diè pronta per lae per un no?sempre più vicinaLa giovane tronista diCodegoni ha dichiarato che a poco a poco ha sempre le idee più chiare, e la decisione definitiva si avvicina. Chi è il ragazzo che le fa battere il cuore? Giorgio Di Bonaventura o Mattero Ranieri? Lo sapremo tra un po’, intanto i due corteggiatori hanno rilasciato importanti dichiarazioni sul fatidico giorno. A seguire le parole dei due ragazzi. Giorgio Di Bonaventura: possibile no? Giorgio ha avuto delle forti discussioni con la tronista, motivo per il quale parte del pubblico ...

SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - lucianonobili : Esattamente un anno fa eravamo tutti insieme e in presenza, alla prima Assemblea Nazionale di @ItaliaViva a Cinecit… - LiaQuartapelle : Nel 2020 hanno perso il lavoro 444mila persone 312mila donne 132mila uomini Solo a dicembre sono stati persi 101mi… - Albipao : RT @13mari81: Un altro femminicidio in Puglia, uccisa a coltellate dall'ex fidanzato, aveva 29 anni. Una strage senza fine, che il codice… - OttoGerbotto : RT @EulaliaGrillo: Però @PossibileIt lo fa, quotidianamente, insistentemente, instancabilmente. E lo fa perché non ci si può abituare al fa… -