UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) anticipazioni puntata 1119 di Una VITA di mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio 2021: Agustina si accorge di Felipe e Marcia intenti a baciarsi di nascosto e, nonostante non approvi quello che i due stanno facendo, promette di restare zitta. Comunque Genoveva sospetta già che i due abbiano una relazione segreta e ordina a Ursula di indagare… Armando decide di organizzare una cena romantica per Susana e le rivela di amarla. Casilda riesce però a rovinare l’appuntamento e così Susana scappa imbarazzata dal ristorante! Santiago cerca attraverso una cena romantica di riconquistare Marcia, che a quel punto sente del rimorso per la sua infedeltà. Cesareo rassicura Marcelina e decide di scoprire cosa stanno architettando Jacinto e Servante. Cinta pensa ancora che Alfonso sia un ... Leggi su tvsoap (Di martedì 2 febbraio 2021)1119 di Unadi3 e: Agustina si accorge di Felipe e Marcia intenti a baciarsi di nascosto e, nonostante non approvi quello che i due stanno facendo, promette di restare zitta. Comunque Genoveva sospetta già che i due abbiano una relazione segreta e ordina a Ursula di indagare… Armando decide di organizzare una cena romantica per Susana e le rivela di amarla. Casilda riesce però a rovinare l’appuntamento e così Susana scappa imbarazzata dal ristorante! Santiago cerca attraverso una cena romantica di riconquistare Marcia, che a quel punto sente del rimorso per la sua infedeltà. Cesareo rassicura Marcelina e decide di scoprire cosa stanno architettando Jacinto e Servante. Cinta pensa ancora che Alfonso sia un ...

borghi_claudio : Vedo molti, anche intelligenti, che non esiterebbero a far entrare in casa una tigre convinti che così terrebbe lon… - Mov5Stelle : Oggi sono oltre 3 milioni gli italiani in difficoltà che possono permettersi una vita più dignitosa grazie al soste… - Pres_Casellati : 76 anni fa l’estensione del diritto di voto consentiva alle donne di partecipare alla vita politica. Una conquista… - Graziella_bi_1 : Una delle più grandi consolazioni della vita è l'amicizia. (Alessandro Manzoni) - giuliog : RT @CLiberazione: Il #12febbraio torna a #NewYork il @nyencounter. La scorsa edizione aveva avuto un titolo profetico: 'Crossing the divide… -