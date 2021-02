“Una cattiva decisione è meglio di nessuna decisione” | Citazione dal Cinema (Di martedì 2 febbraio 2021) Rieccoci con la nostra rubrica Citazione dal Cinema, in cui oggi citiamo “Una cattiva decisione è meglio di nessuna decisione”, frase detta da Tony Soprano nella “madre” delle serie televisive Questa settimana la Citazione di cui parleremo è tratta da una serie tv. Dire “una” serie tv è sicuramente riduttivo, visto che I Soprano hanno gettato le basi per lo sviluppo delle serie televisive moderne. Al centro della storia c’è Tony Soprano, interpretato da un compianto James Gandolfini che si è calato completamente nella parte del boss, padre di famiglia, che deve gestire i suoi affari e i suoi attacchi di panico allo stesso tempo. Tony Soprano è un personaggio ben caratterizzato, i cui pregi e difetti sono evidenziati ... Leggi su tuttotek (Di martedì 2 febbraio 2021) Rieccoci con la nostra rubricadal, in cui oggi citiamo “Unadi”, frase detta da Tony Soprano nella “madre” delle serie televisive Questa settimana ladi cui parleremo è tratta da una serie tv. Dire “una” serie tv è sicuramente riduttivo, visto che I Soprano hanno gettato le basi per lo sviluppo delle serie televisive moderne. Al centro della storia c’è Tony Soprano, interpretato da un compianto James Gandolfini che si è calato completamente nella parte del boss, padre di famiglia, che deve gestire i suoi affari e i suoi attacchi di panico allo stesso tempo. Tony Soprano è un personaggio ben caratterizzato, i cui pregi e difetti sono evidenziati ...

DavidBasco86 : @NandoPiscopo1 @Saturno25954397 Gomez era ormai fuori da qualche settimana, alla fine in pochi giorni ottengono una… - MChoosecalzona : RT @Rory9210: Stefania 'Cmq io non so perché questi tentativi di Matilde di farmi passare da cattiva amica. Una volta mi dici che ho prefer… - ForestieroIl : @gasparripdl @GiampaoloMarco3 @reportrai3 Weeeeee discarica! Come stai? @gasparripdl ??? Sei una persona brutta e c… - commentocosee : RT @queenmalgytrash: L’unico educato dal quale non sentiremo mai una parola cattiva in quella casa è Andrea Zenga , ragazzo d’oro che io am… - veronica_rosset : RT @GabrieleIuvina1: Se l'UE ci chiederà una patrimoniale (ce lo chiede da tempo) non prendetevela con la cattiva ????. Da un decennio ci chi… -