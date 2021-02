Un Posto al Sole, anticipazioni 2 febbraio 2021: una sorpresa per Leonardo (Di martedì 2 febbraio 2021) anticipazioni Un Posto al Sole oggi 2 febbraio 2021 con un colpo di scena che riguarderà Leonardo Arena. Quale sarà la sorpresa che lo farà felice? Silvia delusa da Niko Non mancano i colpi di scena nella nuova puntata di oggi 2 febbraio 2021 Un Posto al Sole. Dove eravamo rimasti? I fan della soap ricorderanno perfettamente che Silvia e Michele sono stati aggrediti e che in tutti questi mesi la polizia non è venuta a capo di nulla. I coniugi però riconoscono in un ragazzo il loro aggressore e così decidono di inseguirlo. Mentre Silvia è più determinata che mai nell'acciuffarlo dopo tutto quello che ha dovuto passare quella notte, Michele le chiede di fare un passo indietro e di avvertire la Polizia ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 2 febbraio 2021)Unaloggi 2con un colpo di scena che riguarderàArena. Quale sarà lache lo farà felice? Silvia delusa da Niko Non mancano i colpi di scena nella nuova puntata di oggi 2Unal. Dove eravamo rimasti? I fan della soap ricorderanno perfettamente che Silvia e Michele sono stati aggrediti e che in tutti questi mesi la polizia non è venuta a capo di nulla. I coniugi però riconoscono in un ragazzo il loro aggressore e così decidono di inseguirlo. Mentre Silvia è più determinata che mai nell'acciuffarlo dopo tutto quello che ha dovuto passare quella notte, Michele le chiede di fare un passo indietro e di avvertire la Polizia ...

