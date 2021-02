Uccisa a coltellate a Lecce, fermato l'ex fidanzato. Era uscito da ospedale psichiatrico da 7 mesi (Di martedì 2 febbraio 2021) E’ stato fermato vicino alla stazione di Otranto (Lecce) Salvatore Carfora, originario di Napoli, ritenuto l’assassino di Sonia Di Maggio , 29 anni, di Rimini. Ricercato da ieri sera dopo un’aggressione... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 febbraio 2021) E’ statovicino alla stazione di Otranto () Salvatore Carfora, originario di Napoli, ritenuto l’assassino di Sonia Di Maggio , 29 anni, di Rimini. Ricercato da ieri sera dopo un’aggressione...

Agenzia_Ansa : #Donna di 29 anni #uccisa a coltellate per strada in #Salento Era con il fidanzato. Carabinieri sulle tracce dell'e… - RaiNews : Minervino di Lecce - HuffPostItalia : Salento, 29enne uccisa a coltellate mentre passeggia con il fidanzato: si cerca l'ex della donna - icittadini : Uccisa a coltellate in strada nel Leccese: caccia a un uomo con cui aveva avuto una relazione – Il Fatto Quotidiano - ReggioPress : Uccisa a coltellate in strada: caccia all'ex -