Totoministri, chi sale e chi scende. In bilico Gualteri. Via Bonafede. E spunta la ‘quota Conte’ (Di martedì 2 febbraio 2021) Si ricomincia. Il primo tavolo ‘esplorativo’ di Roberto Fico è stato un guazzabuglio di richiesta, baruffe e levate di scudi. Nella sala della Lupa di Montecitorio è andata in scena una rissa continua. Totoministri, le richieste assurde di tutti I grillini, che ancora sperano nel Conte ter, vorrebbero tenere tutti i ministri. Una richieste impossibile. Il Pd vorrebbe almeno una new entry, quella dell’attuale vicepresidente della Camera, Andrea Orlando. Ma la partita più difficile è salvare il ministro dell’Economia Gualtieri. Un ministero che fa gola a tutti. Specie in questo momento, con le prossime scadenze del Recovery Plan. Renzi la spara grossa chiedendo addirittura quattro ministri. Italia viva chiede quattro ministeri. Tanti i nomi che si fanno. Alcuni sempre gli stessi. Tanti i ministri in bilico. Il Mise potrebbe andare alla Boschi. Il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 febbraio 2021) Si ricomincia. Il primo tavolo ‘esplorativo’ di Roberto Fico è stato un guazzabuglio di richiesta, baruffe e levate di scudi. Nella sala della Lupa di Montecitorio è andata in scena una rissa continua., le richieste assurde di tutti I grillini, che ancora sperano nel Conte ter, vorrebbero tenere tutti i ministri. Una richieste impossibile. Il Pd vorrebbe almeno una new entry, quella dell’attuale vicepresidente della Camera, Andrea Orlando. Ma la partita più difficile è salvare il ministro dell’Economia Gualtieri. Un ministero che fa gola a tutti. Specie in questo momento, con le prossime scadenze del Recovery Plan. Renzi la spara grossa chiedendo addirittura quattro ministri. Italia viva chiede quattro ministeri. Tanti i nomi che si fanno. Alcuni sempre gli stessi. Tanti i ministri in. Il Mise potrebbe andare alla Boschi. Il ...

