The Division 2 per PS5 e Xbox Series X/S riceve il supporto 4K/60 FPS e arriva anche Resident Evil

L'aggiornamento 12.1 di The Division 2 è uscito oggi e porta con sé un nuovo crossover. La patch, infatti, aggiunge l'abbigliamento incentrato su Resident Evil, che sarà disponibile per tutti i giocatori e fornirà gli abiti basati sui personaggi iconici del franchise come Leon S. Kennedy, Rebecca Chambers e Jill Valentine. Insieme agli abiti, ci sono sette nuovi trofei e quattro nuove patch da ottenere. anche i giocatori Xbox Series X/S e PS5 possono gioire visto che l'aggiornamento consente ora di giocare in 4K e 60 FPS. Altre modifiche gradite includono la riduzione dei costi di ottimizzazione del 75%, mentre le ricette di fabbricazione dei materiali per l'ottimizzazione sono state ridotte del 50%. anche il Reanimated Global Event è stato modificato: la nuvola verde ...

