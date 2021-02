Stefano Bettarini | furioso contro Alfonso Signorini | parole al vetriolo

(Di martedì 2 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.di certo non le manda a dire e si è scagliato duramentenelle scorse ore. Ecco cosa è accaduto.davvero dure sono scaturite nelle scorse ore danei confronti del conduttore del Grande Fratello vip,. Ieri è andata in onda l’ennesima puntata del reality show,

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Bettarini

Stiamo parlando diche ha ha prontamente commentato quanto è accaduto, dichiarandosi deluso e scrivendo una lunga 'lettera' ad Alfonso Signorini contestando il suo modo di portare ...Ora c'è da attendere la reazione diche, eliminato a sua volta per avere pronunciato, a dire della produzione una frase blasfema ma a adire dello stessoun intercalare ...Dopo la puntata di lunedì 1 febbraio del Grande Fratello Vip, non sono stati pochi i malumori che si sono generati fuori le mura di Cinecittà, ...Alda D'Eusanio non sarà squalificata dal Gf Vip. La nuova concorrente, in casa solo da venerdì, ha rischiato la squalifica per aver pronunciato ...