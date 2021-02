Spostamenti tra regioni, sarà possibile? Ecco le ipotesi (Di martedì 2 febbraio 2021) Potremmo davvero tornare a breve a spostarci tra le regioni? Quali sono le novità del nuovo Dpcm? L’Italia è quasi tutta in zona gialla, con l’eccezione di Sicilia, provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna e Umbria. Il coprifuoco è sempre presente dalle 22 fino alle 5 e gli Spostamenti tra regioni sono vietati, in teoria fino a lunedì 15 febbraio Gli Spostamenti tra regioni vietati: quali sono le novità del nuovo Dpcm? Il 15 febbraio scadrà il divieto di spostamento tra regioni, anche in zone gialle. sarà il Governo, entro la scadenza, a decidere se riaprire le regioni. Ciò dipenderà dall’andamento dei dati. I dati attuali con l’Rt sotto 1, inviterebbero a pensare che si possa valutare la possibilità di riaprire le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Potremmo davvero tornare a breve a spostarci tra le? Quali sono le novità del nuovo Dpcm? L’Italia è quasi tutta in zona gialla, con l’eccezione di Sicilia, provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna e Umbria. Il coprifuoco è sempre presente dalle 22 fino alle 5 e glitrasono vietati, in teoria fino a lunedì 15 febbraio Glitravietati: quali sono le novità del nuovo Dpcm? Il 15 febbraio scadrà il divieto di spostamento tra, anche in zone gialle.il Governo, entro la scadenza, a decidere se riaprire le. Ciò dipenderà dall’andamento dei dati. I dati attuali con l’Rt sotto 1, inviterebbero a pensare che si possa valutare la possibilità di riaprire le ...

