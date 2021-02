Sonia Di Maggio: chi è l’assassino della giovane donna (Di martedì 2 febbraio 2021) Omicidio Sonia Di Maggio: l’assassino della donna, un suo ex fidanzato, dopo l’omicidio si è dileguato. Avviate le ricerche GoogleSpecchia di Gallone, frazione di Minervino di Lecce, è scombussolata da quanto accaduto a Sonia Di Maggio. La giovane donna di 29 anni è stata accoltellata per strada al collo dal suo ex fidanzato, Salvatore Carfora. Quest’ultimo, preso da un raptus di gelosia, dopo aver visto Sonia in compagnia di un nuovo compagno ha cercato di aggredire l’uomo, Sonia è stata uccisa nel tentativo di difenderlo. Ti potrebbe interessare anche-> Sonia Di Maggio uccisa per strada: ricercato l’ex fidanzato Sonia Di ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021) OmicidioDi, un suo ex fidanzato, dopo l’omicidio si è dileguato. Avviate le ricerche GoogleSpecchia di Gallone, frazione di Minervino di Lecce, è scombussolata da quanto accaduto aDi. Ladi 29 anni è stata accoltellata per strada al collo dal suo ex fidanzato, Salvatore Carfora. Quest’ultimo, preso da un raptus di gelosia, dopo aver vistoin compagnia di un nuovo compagno ha cercato di aggredire l’uomo,è stata uccisa nel tentativo di difenderlo. Ti potrebbe interessare anche->Diuccisa per strada: ricercato l’ex fidanzatoDi ...

Fontanella64 : RT @HuffPostItalia: Fermato presunto omicida di Sonia Di Maggio, uccisa a coltellate: è l'ex fidanzato - SkyTG24 : Femminicidio nel Salento: fermato ex fidanzato della vittima - HuffPostItalia : Fermato presunto omicida di Sonia Di Maggio, uccisa a coltellate: è l'ex fidanzato - Pierannazero : RT @luisabetti: In provincia di Lecce Sonia Di Maggio 29 anni è stata aggredita per strada e uccisa a coltellate dall'ex. Non descrivetelo… - Che22peace71 : RT @luisabetti: In provincia di Lecce Sonia Di Maggio 29 anni è stata aggredita per strada e uccisa a coltellate dall'ex. Non descrivetelo… -