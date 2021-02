Scuola, anche con il Covid restano le classi pollaio (Di martedì 2 febbraio 2021) La tradizione delle “classi pollaio” da 27-30 alunni va avanti anche in epoca Covid. La denuncia arriva dall’associazione presidi per voce del referente di Roma e Lazio, Mario Rusconi, che spiega: “Ci ritroviamo a pochi giorni dalla scadenza per consegnare l’organico del prossimo anno scolastico con il vecchio parametro dei 27 alunni per classe alle superiori e la possibilità di arrivare anche a 30. Siamo delusi perché solo qualche mese fa il presidente del Consiglio aveva annunciato l’eliminazione delle classi pollaio. La situazione, invece, rimarrà invariata”.Il riferimento è alle dichiarazione del premier Giuseppe Conte di quest’estate quando disse che non sarebbero state più tollerate le classi pollaio. Il piano prevedeva spazi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) La tradizione delle “” da 27-30 alunni va avantiin epoca. La denuncia arriva dall’associazione presidi per voce del referente di Roma e Lazio, Mario Rusconi, che spiega: “Ci ritroviamo a pochi giorni dalla scadenza per consegnare l’organico del prossimo anno scolastico con il vecchio parametro dei 27 alunni per classe alle superiori e la possibilità di arrivarea 30. Siamo delusi perché solo qualche mese fa il presidente del Consiglio aveva annunciato l’eliminazione delle. La situazione, invece, rimarrà invariata”.Il riferimento è alle dichiarazione del premier Giuseppe Conte di quest’estate quando disse che non sarebbero state più tollerate le. Il piano prevedeva spazi ...

Giorgiolaporta : Qui in #Belgio i licei sono aperti anche la sera. Invece di buttare nel cesso mezzo miliardo in banchi cinesi con l… - DantiNicola : Capisco anche il chiaro e dichiarato intento di lanciare l'ennesimo attacco a Matteo Renzi (esplicitato nero su bia… - fliick3r : @FL1CK3RR questa scuola molto “ricercata” nella mia città è un istituto turistico che ti fa uscire con un C1+ in in… - annamaria_ff : RT @HuffPostItalia: Scuola, anche con il Covid restano le classi pollaio - Fiorellissimo : RT @HuffPostItalia: Scuola, anche con il Covid restano le classi pollaio -