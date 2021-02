Samantha commenta i baci tra Dayane e Rosalinda e il web tuona | “Omofoba!” – VIDEO

(Di martedì 2 febbraio 2021) Poco prima che si concludesse la puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip suCannavò ed iconMello e Giulia Salemi. Dopo ilDe Grenet ha affermato di non averlo apprezzato, venendo accusata dal web di omofobia.di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

i baci di Dayane e Rosalinda: il web la accusa di omofobia, infatti, ha commentato la clip in maniera particolare: 'Non è bellissimo, non è una bella cosa sinceramente' . ...Poi sull'incontro del fratello con il padre Walter: 'Credo che per lui non è stato facile ... La prima di salvarsi è Maria Teresa e successivamente. Tra Giulia e Carlotta ad ...Grande Fratello Vip, puntata del 1 febbraio: Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta in nomination. Carlotta dell'Isola è l'eliminata della 36ma puntata, ma torna a casa ...Anche per questa sera è arrivato il tanto e temuto momento delle Nomination e per l'occasione i Vip dovranno sfidare la sorte scegliendo tra piramidale rosso o nero. La prima Vip a dover fare un nome ...