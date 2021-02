Roma | Reynolds | «Mi ispiro a Cuadrado e Hakimi» – VIDEO

(Di martedì 2 febbraio 2021)sono fonte d’ispirazione per Bryan, il nuovo difensore della. Le sue parole in conferenza stampa Il nuovo terzino dellaBryansi è presentato ieri in conferenza stampa. Queste le sue parole. ISPIRAZIONE – «Cerco di guardare il maggior numero possibile di partite, anche della Serie A perché è un grande campionato. Miadperché sono giocatori con una mentalità offensiva». QUALITA’- «Credo di essere bravo nella fase offensiva, tra i miei punti di forza c’è il mio fisico. sono veloce e fornisco buoni cross, ma devo migliorare nella fase difensiva e nel posizionamento. Credo di cavarmela bene nei duelli fisici, ma la cosa più importante sarà imparare le ...

10 CURIOSITA' REYNOLDS ROMA – Bryan Reynolds è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il terzino destro è arrivato in prestito oneroso per 100 mila euro, con obbligo di riscatto per 6.75 milioni ...