Repubblica: per Osimhen lavoro extra a Castel Volturno per recuperare lo smalto (Di martedì 2 febbraio 2021) Domani, in semifinale di Coppa Italia, Victor Osimhen partirà ancora dalla panchina. Il nigeriano deve ritrovare la forma fisica dopo l’infortunio. E’ stato fermo troppo a lungo. Repubblica Napoli scrive che si sta dedicando a del lavoro extra nel centro sportivo di Castel Volturno, per tornare in campo prima possibile e al meglio. “In attacco è forte la tentazione di confermare il tridente Lozano-Petagna-Insigne anche se Politano insidia il messicano sulla fascia destra. Victor Osimhen invece partirà ancora dalla panchina. Il numero 9 deve ritrovare la forma migliore, potrebbe ritagliarsi spazio nella ripresa. Un ruolo part time, al momento, è l’unica ricetta per restituirgli la migliore condizione: Osimhen sta anche facendo lavori ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) Domani, in semifinale di Coppa Italia, Victorpartirà ancora dalla panchina. Il nigeriano deve ritrovare la forma fisica dopo l’infortunio. E’ stato fermo troppo a lungo.Napoli scrive che si sta dedicando a delnel centro sportivo di, per tornare in campo prima possibile e al meglio. “In attacco è forte la tentazione di confermare il tridente Lozano-Petagna-Insigne anche se Politano insidia il messicano sulla fascia destra. Victorinvece partirà ancora dalla panchina. Il numero 9 deve ritrovare la forma migliore, potrebbe ritagliarsi spazio nella ripresa. Un ruolo part time, al momento, è l’unica ricetta per restituirgli la migliore condizione:sta anche facendo lavori ...

