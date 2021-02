Renzi e la scommessa su Draghi, da paura a sospiro di sollievo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi era il nome che aveva in testa da tempo, e quindi non può che essere soddisfatto Matteo Renzi. Al termine di una ennesima giornata di tensione, il leader di Italia viva ha deciso di andare fino in fondo nella sua partita a poker con gli (ex) alleati. E, al momento, sembra essere stato premiato. Dopo due giorni di lavoro, Italia viva ha deciso di non firmare il 'verbale' dei lavori. "Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della ex maggioranza", ha spiegato su Facebook il senatore di Rignano. Che intorno alle 18, parlando con i suoi, dava già in ascesa le quotazioni dell'ex numero uno della Bce.Alle 20.15, prima di salire al Quirinale, Fico l'ha chiamato per un ultimo 'sondaggio'. Un colloquio "molto ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Marioera il nome che aveva in testa da tempo, e quindi non può che essere soddisfatto Matteo. Al termine di una ennesima giornata di tensione, il leader di Italia viva ha deciso di andare fino in fondo nella sua partita a poker con gli (ex) alleati. E, al momento, sembra essere stato premiato. Dopo due giorni di lavoro, Italia viva ha deciso di non firmare il 'verbale' dei lavori. "Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della ex maggioranza", ha spiegato su Facebook il senatore di Rignano. Che intorno alle 18, parlando con i suoi, dava già in ascesa le quotazioni dell'ex numero uno della Bce.Alle 20.15, prima di salire al Quirinale, Fico l'ha chiamato per un ultimo 'sondaggio'. Un colloquio "molto ...

