Rainbow Free Day, i numeri e i progetti futuri di un successo indipendente

Dopo due intense settimane di appuntamenti, il 30 gennaio si è conclusa la prima edizione del Rainbow Free Day, la manifestazione realizzata a zero budget e in forma completamente volontaria, nata nel pieno dell'emergenza Covid per dare visibilità e voce al vasto settore della produzione artistica indipendente. Il bilancio finale è eloquente: 200 eventi, quasi 600 tra associazioni e istituzioni aderenti, oltre 200mila visualizzazioni sul canale Facebook della manifestazione, più di 250mila persone raggiunte, cui vanno sommate le altrettante che hanno seguito gli incontri sui canali social degli aderenti che hanno cross-postato ciascun appuntamento. I numeri sono ancora più consistenti se si considerano le iniziative realizzate in occasione del Rainbow, come le centinaia di migliaia di ...

'Il giusto modo per sognare', online il nuovo videoclip della band calabrese Ragainerba

Si intitola "Il giusto modo per sognare" il nuovo videoclip della band calabrese Ragainerba, presentato in anteprima al Rainbow Free Day, la grande vetrina nazionale degli indipendenti, e prodotto dalle etichette Calabria Sona e Italy Sona. Reggae, pop e hip hop si mescolano sapientemente nell'ultimo lavoro della band ...

You’re my friend sbarca al Rainbow Free Day il 29 gennaio

L’appuntamento è fissato per il prossimo 29 gennaio, alle ore 21, nella sezione I live di Rainbow sul sito ufficiale della kermesse virtuale incentrata sul vasto e poliedrico mondo della produzione ar ...

