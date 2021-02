Previsioni Meteo per l’Italia del 2 febbraio | ancora forti piogge al Sud

(Di martedì 2 febbraio 2021)maltempo in Italia per martedì 2, sulla nostra penisola sono previstee bruschi cali di temperatura in particolare al Sud, allertadi livello giallo su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia: di seguito ledel Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e dell’Aeronautica Militare. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata del 1e valido fino alla mezzanotte del 2è attivo un avviso diavverso di livello giallo su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il resto della cartina delè verde e pertanto non sono attive ...

Genova . Temporaneo rialzo barometrico nella giornata di oggi con ritorno a condizioni di tempo più soleggiato, a seguire si conferma una circolazione umida e mite per il periodo. Ecco ledi Limet per oggi e i prossimi giorni. M artedì 2 febbraio. Poco nuvoloso durante la notte ed al primo mattino, salvo nuvolosità addossata sul versante nord dell'Appennino centrale; in ...GROSSETO " Migliorano le condizioniin provincia di Grosseto e, dopo la pioggia di lunedì, nella giornata di martedì 2 febbraio ... e dai 13 ai 14 gradi di massima, secondo leAncora maltempo in Italia per martedì 2 febbraio le previsioni meteo indicano piogge e cali di temperatura in particolare al Sud ...ROMA (meteo) - L'anticiclone in rinforzo favorisce una fase di bel tempo dopo tanto freddo e tanta p ...