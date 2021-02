Pil e mercato auto I numeri del disastro del 2020 in Italia

(Di martedì 2 febbraio 2021) Qualcuno addirittura prova oggi a vedere il bicchiere mezzo pieno, spiegando che si è fatto meglio delle previsioni che ci davano a -9%. Ma il dato Istat sul pil del, chiuso con un -8,8% racconta da solo la drammaticità della situazione economicana. Un dato molto negativo dovuto al crollo del quarto trimestre che da solo ci è costato un -2%.che ci pongono come uno dei peggiori paesi al mondo nella classifica del prodotto interno lordo da ottobre a dicembre. Nessuno in Europa ad esempio ha fatto peggio di noi e sono molte le nazioni che hanno fatto segnare addirittura una crescita del pil, paesi anche loro alle prese con la pandemia. Di sicuro a peggiorare le cose inla sottovalutazione della seconda ondata. Le restrizioni, soprattutto le zone rosse a cui abbiamo fatto ricorso per frenare ...

CaffeVanni : RT @rtl1025: ?? Cala il #Pil italiano, meno 8,9%, malissimo anche il mercato del lavoro, ogni ora 50 persone perdono il posto https://t.c… - rtl1025 : ?? Cala il #Pil italiano, meno 8,9%, malissimo anche il mercato del lavoro, ogni ora 50 persone perdono il posto - xtbit : Calendario economico: •I mercati europei aprono al rialzo, l'argento scende •Si prevede una contrazione dell'econ… - tam_della : @News24_it ? 90.000 morti; ? PIL -12%; ? Disoccupazione +12%; ? Aziende chiuse 400.000; ? Mercato immobiliare -16%;… - DanieleLeodori : Non si tratta solo di un tema di equità sociale, un maggior numero di donne nel mercato del lavoro avrebbero un imp… -

Ultime Notizie dalla rete : Pil mercato

...l'abbondanza di liquidità che le Banche Centrali hanno immesso nel sistema abbia contribuito a diversi eccessi in certe aree del. Il rapporto tra gli assets della Federal Reserve ed il...Nell'intero 2020 ilitaliano è sceso dell'8,9%. Future americani in rialzo, in una seduta ... Deboli le utility mentre torna a riaffacciarsi un nuovo rinvio della liberalizzazione del...Alberto Artoni, Portfolio Manager US Equity di AcomeA SGR, ha così commentato il recente caso di GameStop. "L'incredibile vicenda di GameStop ha indubbiamente monopolizzato l'attenzione degli operator ...Se il governo sfrutterà al meglio l’autonomia normativa e utilizzerà il momentum politico per implementare riforme nei settori non legati all'uscita del Regno Unito dall'UE, gli effetti positivi sul P ...