"Picchia la Gregoraci, lei sa perché". Signorini sconvolge il GF Vip. La frase sconcertante: lo licenziano? (Di martedì 2 febbraio 2021) "Quando arrivi a casa, Picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì". Alfonso Signorini sconvolge tutti al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5, facendo rimanere di sasso la diretta interessata, che lo guarda con gli occhi sgranati e un'espressione di clamorosa amarezza in volto. E i telespettatori, a casa, non apprezzano la battutaccia del conduttore, che si ispira a un antico proverbio cinese: basta sostituire la parola "tua moglie" con il nome della ex di Flavio Briatore e il gioco è fatto. Per questa caduta di stile, c'è addirittura chi chiede il licenziamento in tronco di Signorini da Mediaset. In studio si parla ovviamente del triangolo impossibile tra Pierpaolo Pretelli, la sua ex fiamma Gregoraci e quella attuale, Giulia Salemi.

