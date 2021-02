Pfizer, attesi ricavi da vaccino per 15 miliardi di dollari nel 2021 (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’azienda farmaceutica statunitense Pfizer si aspetta ricavi per 15 miliardi di dollari dal suo vaccino contro la Covid-19 nel 2021. Sviluppato insieme all’azienda tedesca BioNTech, il vaccino in questione è stato il primo ad essere approvato, tra quelli realizzati in Occidente. Presentando i suoi risultati per l’anno appena concluso, Pfizer ha detto di aspettarsi ricavi compresi tra 59,4 e 61,4 miliardi di dollari per l’anno in corso, in crescita di oltre il 40% rispetto al 2020. Pfizer ha registrato ricavi per 11,7 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2020, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del’anno ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’azienda farmaceutica statunitensesi aspettaper 15didal suocontro la Covid-19 nel. Sviluppato insieme all’azienda tedesca BioNTech, ilin questione è stato il primo ad essere approvato, tra quelli realizzati in Occidente. Presentando i suoi risultati per l’anno appena concluso,ha detto di aspettarsicompresi tra 59,4 e 61,4diper l’anno in corso, in crescita di oltre il 40% rispetto al 2020.ha registratoper 11,7dinel quarto trimestre 2020, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del’anno ...

