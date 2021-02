Patrick Zaky resterà in carcere, confermata la detenzione per altri 45 giorni (Di martedì 2 febbraio 2021) Patrick Zaky resterà in carcere Patrick Zaky resterà in carcere altri 45 giorni: è quanto deciso ieri dalle autorità egiziane nel corso dell’udienza sul rinnovo della custodia cautelare del giovane studente e confermato dall’avvocato di Zaky. La decisione di prolungare la detenzione di 15 e non di 45 giorni arrivata il 17 gennaio scorso aveva fatto sperare in una scarcerazione definitiva, invece lo studente dell’Università di Bologna resterà nella prigione di massima sicurezza di Tora con l’accusa di “propaganda sovversiva” ancora per un mese e mezzo: il 7 febbraio sarà trascorso un anno da quando è stato incarcerato per la prima volta dopo l’arresto ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021)inin45: è quanto deciso ieri dalle autorità egiziane nel corso dell’udienza sul rinnovo della custodia cautelare del giovane studente e confermato dall’avvocato di. La decisione di prolungare ladi 15 e non di 45arrivata il 17 gennaio scorso aveva fatto sperare in una scarcerazione definitiva, invece lo studente dell’Università di Bolognanella prigione di massima sicurezza di Tora con l’accusa di “propaganda sovversiva” ancora per un mese e mezzo: il 7 febbraio sarà trascorso un anno da quando è stato incarcerato per la prima volta dopo l’arresto ...

gianvitocafaro : RT @repubblica: Egitto, confermata la sentenza: Patrick Zaky resta in carcere per altri 45 giorni - rosso_Reb : Altri 45 lunghissimi giorni per Patrick Zaky... Non ci sono parole per descrivere quest'infamia. Pensateci bene pri… - GHERARDIMAURO1 : RT @repubblica: Egitto, confermata la sentenza: Patrick Zaky resta in carcere per altri 45 giorni - repubblica : Egitto, confermata la sentenza: Patrick Zaky resta in carcere per altri 45 giorni - italiaiva : RT @topone100: #italiamorta Patrick Zaky altri 45 giorni di carcere. Il Rinascimento egiziano. -