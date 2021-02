Omicidio Bolzano, il dubbio sull’estraneità ai fatti di Martina (Di martedì 2 febbraio 2021) Si frequentava da poco con l’assassino Benno Neumair per poi rimanere inviaschiata in una accusa di Omicidio. Si erano conosciuti da poco su Tinder, poi lei si è ritrovata in qualcosa più grande di lei, in un accusa di Omicidio. È la storia di Martina e di Benno Neumair, in carcere, lui per l’Omicidio dei genitori Laura e Peter, avvenuto lo scorso 4 gennaio, a Bolzano. Indagata per favoreggiamento, lei, per aver lavato e conservato i vestiti che lui indossava la notte del delitto. Parla a proposito il suo datore di lavoro con il quale Martina si era confidata: “Martina è scossa, incredula, quasi esaurita. Non dorme da settimane e da dieci giorni non la vedo, perché è in malattia. Ma sulla sua totale estraneità ai fatti potrei ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021) Si frequentava da poco con l’assassino Benno Neumair per poi rimanere inviaschiata in una accusa di. Si erano conosciuti da poco su Tinder, poi lei si è ritrovata in qualcosa più grande di lei, in un accusa di. È la storia die di Benno Neumair, in carcere, lui per l’dei genitori Laura e Peter, avvenuto lo scorso 4 gennaio, a. Indagata per favoreggiamento, lei, per aver lavato e conservato i vestiti che lui indossava la notte del delitto. Parla a proposito il suo datore di lavoro con il qualesi era confidata: “è scossa, incredula, quasi esaurita. Non dorme da settimane e da dieci giorni non la vedo, perché è in malattia. Ma sulla sua totale estraneità aipotrei ...

agnesestraw : RT @mattino5: Dal giallo di Bolzano, all'omicidio di Roberta in Sicilia: i presunti killer si dicono innocenti. Tutti gli aggiornamenti su… - MatteoSelfinio : @debora_ergas @GiorgioBorgogn1 Ma sei a Bolzano per l'omicidio perpetrato da Benno? - andreapalazzo2 : RT @mattino5: Dal giallo di Bolzano, all'omicidio di Roberta in Sicilia: i presunti killer si dicono innocenti. Tutti gli aggiornamenti su… - mattino5 : Dal giallo di Bolzano, all'omicidio di Roberta in Sicilia: i presunti killer si dicono innocenti. Tutti gli aggior… - Lupi85347257 : RT @marchess88: #BennoNeumair rimane in carcere per l'omicidio dei genitori #PeterNeumair e #LauraPerselli avvenuto lo scorso 4 gennaio a #… -