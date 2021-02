Ocasio-Cortez | Vittima di un' aggressione sessuale | sono una sopravvissuta VIDEO

Corriere : Ocasio-Cortez in lacrime: «Ho subito un'aggressione sessuale» - ilpost : L’assalto al Congresso raccontato da Alexandria Ocasio-Cortez - libe : Ocasio-Cortez raconte son invasion du Capitole - matdarde : RT @libe: Ocasio-Cortez raconte son invasion du Capitole - StBecquet : RT @libe: Ocasio-Cortez raconte son invasion du Capitole -

Sono stata vittima di una aggressione sessuale, sono una sopravvissuta . Alexandria, la pasionaria dei democratici, si confessa durante una diretta Instagram. Con la voce tremante e visibilmente scossa ammette di non averne parlato con molte persone nella sua vita. A ...In un lungo ed emozionato monologo su Instagram, la 31enne deputata democratica Alexandraha raccontato cosa le è successo durante l'assalto dei sostenitori di Trump a Capitol Hill il 6 gennaio. Le ore nascosta al buio, la fuga per i corridoi, mentre si rendeva conto che ...Scontri a Capitol Hill, i sostenitori di Trump volevano catturare e assassinare deputati e senatori Gli estremisti pro-Trump che il 6 gennaio hanno fatto irruzione a Capitol Hill, sede del Congresso s ...«Mi disse nasconditi e io mi rifugiai in bagno, mentre sentivo qualcuno urlare: “Lei dov’è?». Non sapevamo se fosse qualcuno semplicemente fuori di sé o se voleva consegnarci alla folla». E nel farlo ...