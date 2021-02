Napoli | Gattuso | addio a fine stagione | ipotesi Benitez

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Rafapotrebbe prendere il posto di Gennarosulla panchina del. Uno scenario che diventa ogni giorno più concreto Con tutta probabilità Gennaronon sarà l’allenatore delnella prossima. Lo Segnala Gazzetta dello Sport evidenziando alcuni retroscena del rapporto fra lo stessoe Aurelio De Laurentiis. Il presidente delè rimasto infastidito dallo sfogo dial termine della gara con il Parma ma non ha risposto per non creare ulteriori tensioni nella squadra. Per quanto riguarda il futuro, resta calda l’di un ritorno adi Rafa. Leggi su Calcionews24.com