Morte Astori, duro sfogo di Francesca Fioretti: 'Ora la verità' (Di martedì 2 febbraio 2021) Francesca Firoetti non aveva mai parlato della Morte del marito scomparso il 4 marzo del 2018. Decide di pubblicare un post sulla sua pagina Instagram in seguito alle conclusioni che sembrerebbero ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 febbraio 2021)Firoetti non aveva mai parlato delladel marito scomparso il 4 marzo del 2018. Decide di pubblicare un post sulla sua pagina Instagram in seguito alle conclusioni che sembrerebbero ...

Mediagol : Tragedia Astori, la morte non poteva essere evitata: arriva la conferma del Gup - Fiorentinanews : Francesca Fioretti: 'L'idea che la morte di Davide poteva essere evitata aumenta il dolore. Sarò presente al proces… - sportli26181512 : Morte Astori, duro sfogo di Francesca Fioretti: 'Ora la verità': La compagna dell'ex capitano della #Fiorentina ave… - twentyyearsgold : 'L'idea che la morte di Davide potesse essere evitata, aumenta persino il dolore' É passato ormai tanto tempo dall… - TgrRaiToscana : Ulteriori esami non avrebbero salvato Davide Astori, lo sostiene la perizia disposta dal giudice al processo per la… -