Milito contro i luoghi comuni: “Non è vero che le coppe tolgono energie” (Di martedì 2 febbraio 2021) Diego Milito, direttore sportivo del Racing ed ex giocatore dell’Inter, ha presentato la semifinale di Coppa Italia con la Juventus in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto. L’Inter fa bene a dimenticarsi della partita di campionato. Le coppe non tolgono energie e questa è una semifinale. È un trofeo che nessuno può snobbare, nel 2010 poi la Coppa Italia fu il primo trionfo del Triplete e ci diede la spinta e la fiducia per vincere scudetto e Champions League. Di certo eliminare la Juventus darebbe molta più forza alla corsa scudetto dell’Inter. La squadra ora sta completando un processo di maturazione, si vede anche nella sicurezza dei movimenti dei giocatori. Credo che possa essere l’anno dei nerazzurri. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) Diego, direttore sportivo del Racing ed ex giocatore dell’Inter, ha presentato la semifinale di Coppa Italia con la Juventus in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto. L’Inter fa bene a dimenticarsi della partita di campionato. Lenone questa è una semifinale. È un trofeo che nessuno può snobbare, nel 2010 poi la Coppa Italia fu il primo trionfo del Triplete e ci diede la spinta e la fiducia per vincere scudetto e Champions League. Di certo eliminare la Juventus darebbe molta più forza alla corsa scudetto dell’Inter. La squadra ora sta completando un processo di maturazione, si vede anche nella sicurezza dei movimenti dei giocatori. Credo che possa essere l’anno dei nerazzurri. L'articolo ilNapolista.

napolista : Milito contro i luoghi comuni: “Non è vero che le coppe tolgono energie” L’ex attaccante dell’Inter a La Gazzetta d… - calciomercatoit : ????? #Inter, #Milito parla in vista del match di #CoppaItalia contro la #Juventus: da #Eriksen alla lotta #Scudetto… - duemila62010 : RT @ClaudioR__: @ApplausiXIbra @Smg_1908 traversa presa dopo l'1 a 0 di vidic e sbagliò anche un gol davanti a van der sar. no non fu un co… - ClaudioR__ : @ApplausiXIbra @Smg_1908 traversa presa dopo l'1 a 0 di vidic e sbagliò anche un gol davanti a van der sar. no non… - scaffidipaolo : @lavinia974 Quando Milito segnò a Torino contro i gobbi arrivai fino a Grosseto ?? -