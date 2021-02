Mass Effect Andromeda aveva una vera esplorazione spaziale che permetteva di pilotare manualmente la Tempest

(Di martedì 2 febbraio 2021)è stato il capitolo meno fortunato e più chiacchierato della serie targata BioWare. Ma ora a distanza di quasi quattro anni, spuntano nuovi particolari dettagli. Tra questi, il fatto che il gioco avrebbe in verità avuto più caratteristiche simili alla precedente trilogia, almeno, inizialmente. Secondo Dorian Kieken, ai tempi direttore dello sviluppo presso BioWare durante2 e 3, prima di diventare direttore dello sviluppo franchise nei primi giorni di, c'era anche un prototipo giocabile per viaggi spaziali completamente rinnovato. "Ricordo di aver giocato ad un prototipo abbastanza buono dinel 2015", dice Kieken. "Fondamentalmente i giocatori avrebbero pilotato la propria nave da un ...

