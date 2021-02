Mandante omicidio Livatino torna al vertice della Stidda

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di martedì 2 febbraio 2021) Nel mandamento mafioso di Canicattì laa riorganizzarsi e ricompattarsi attorno alle figure di due ergastolani riusciti a ottenere la semilibertà. In particolare uno dei capimafia, indicato come ildell’del giudice Rosario, avrebbe sfruttato i premi che in alcuni casi spettano anche ai condannati al carcere a vita, perre