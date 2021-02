Istat | PIL crolla dell’8 | 9% nel 2020

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nelil PIL corretto per gli effetti di calendario è diminuito,9%, mentre per il PIL stimato sui dati trimestrali grezzi la riduzione è stata,8% (nelvi sono state 2 giornate lavorative in più rispetto al 2019). Lo rende noto l’nella stima preliminare sottolineando che “i risultati dei conti nazionali annuali per ilsaranno diffusi il prossimo 1 marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno presentati il 3 marzo”. La variazione acquisita per il 2021 è pari a +2,3%. Nel quarto trimestre dell’Istituto di statistica stima che il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia ...