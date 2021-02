Il Bayern Monaco al centro di una docuserie di Amazon Prime Video (Di martedì 2 febbraio 2021) Amazon Prime Video racconta il Bayerno Monaco alla Champions 2020 alla fine dell’attuale stagione sportiva In attesa del calcio giocato, in arrivo anche in Italia con la Champions League (una partita per turno) da settembre, Amazon Prime Video racconta il dietro le quinte di una delle squadre più forti d’Europa, il Bayern Monaco vincitore dell’ultima Champions League. Il club tedesco, che nel 2020 ha realizzato una tripla vittoria da record (Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League) ed è attualmente la squadra di maggior successo al mondo, aprirà le porte alle telecamere mostrando tutto ciò che succede a Säbener Straße. Prodotto da W&B Television, il documentario fornirà uno sguardo da vicino, come mai ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 2 febbraio 2021)racconta ilalla Champions 2020 alla fine dell’attuale stagione sportiva In attesa del calcio giocato, in arrivo anche in Italia con la Champions League (una partita per turno) da settembre,racconta il dietro le quinte di una delle squadre più forti d’Europa, ilvincitore dell’ultima Champions League. Il club tedesco, che nel 2020 ha realizzato una tripla vittoria da record (Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League) ed è attualmente la squadra di maggior successo al mondo, aprirà le porte alle telecamere mostrando tutto ciò che succede a Säbener Straße. Prodotto da W&B Television, il documentario fornirà uno sguardo da vicino, come mai ...

