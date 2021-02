Il 2021 parte malino. Pil verso crescita zero nel primo trimestre (Di martedì 2 febbraio 2021) Quello che è stato l’ultimo trimestre del 2020 e più in generale l’anno del Covid lo spiega bene l’Istat. Tra ottobre e dicembre, il Pil è andato giù del 2% rispetto ai tre mesi precedenti. La caduta nell’intero anno è stato dell?8,8%: meglio delle previsioni del Governo (-9%), ma in ogni caso un crollo eccezionale. Il tonfo peggiore mai registrato nelle serie storiche dell’Istituto dal dopoguerra a oggi. Con questo fardello, quali sono le prospettive per quest’anno? Prima ancora, cosa sta succedendo in questo scorcio di inizio 2021? Huffpost l’ha chiesto a due tra i centri studi più accreditati, quelli di Ref ricerche e di Confcommercio. I primi dati di gennaio - dalla mobilità ai consumi - dicono che il primo trimestre sarà a crescita zero. La caduta di fine anno Per capire il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Quello che è stato l’ultimodel 2020 e più in generale l’anno del Covid lo spiega bene l’Istat. Tra ottobre e dicembre, il Pil è andato giù del 2% rispetto ai tre mesi precedenti. La caduta nell’intero anno è stato dell?8,8%: meglio delle previsioni del Governo (-9%), ma in ogni caso un crollo eccezionale. Il tonfo peggiore mai registrato nelle serie storiche dell’Istituto dal dopoguerra a oggi. Con questo fardello, quali sono le prospettive per quest’anno? Prima ancora, cosa sta succedendo in questo scorcio di inizio? Huffpost l’ha chiesto a due tra i centri studi più accreditati, quelli di Ref ricerche e di Confcommercio. I primi dati di gennaio - dalla mobilità ai consumi - dicono che ilsarà a. La caduta di fine anno Per capire il ...

