Highlights e gol Carpi-Mantova 2-0 | Serie C 2020 2021 VIDEO

(Di martedì 2 febbraio 2021) Glie i gol di2-0, match valido per la ventunesima giornata del girone B di. I padroni di casa passano in vantaggio allo scadere del primo tempo con Eleuteri che ribadisce in rete un pallone rasoterra dalla sinistra e a inizio ripresa raddoppiano con De Sena che beffa Tosi con una conclusione ravvicinata deviata da un difensore. SportFace.

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Vi ricordate tutti i gol segnati dai nerazzurri contro le formazioni allenate da Filippo… - sportli26181512 : Betis-Osasuna 1-0: Una rete di Iglesias, segnata su assist di Tello fa felice il Real Betis. Nella ventunesima gior… - sportli26181512 : Reggina-Salernitana 0-0: Pareggio senza reti tra Reggina e Salernitana. Finisce 0-0 il match della ventesima giorna… - SkySport : ? JOAO PEDRO FIRMA IL VANTAGGIO DEL CAGLIARI ?? 11° gol stagionale in Serie A ? Cagliari-Sassuolo 1-1 ?? Gli highlig… - Pall_Gonfiato : #Roma senza problemi contro il #Verona: #gol e #highlights -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

... traversone dalla sinistra del "Pendolino" Battaglioli per Ale Tonelli , al terzoin due ... Glidella sfida prodotti dal Permac Vittorio Veneto Il tabellino. PERMAC VITTORIO ...In tandem con l'uzbeko Eldor Shomurodov, l'ex attaccante di Milan e Roma ritrovae continuità. E' proprio lui a mettere in discesa la sfida dello Scida, spezzando l'equilibrio al ventiquattresimo ...Gli highlights e i gol di Carpi-Mantova 2-0, match valido per la ventunesima giornata di Serie C 2020/2021 (VIDEO) ...Video Pordenone Lecce (risultato finale 1-1): Coda chiama, Musiolik risponde. Al Teghil le due squadre si spartiscono la posta in palio.