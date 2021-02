Grande Fratello Vip, Alessia Marcuzzi furiosa per le accuse di aver raccomandato Carlotta Dell'Isola (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessia Marcuzzi sbotta dopo le accuse di aver raccomandato Carlotta Dell'Isola per il Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di martedì 2 febbraio 2021)sbotta dopo lediper ilVip.

IlContiAndrea : “Grande Fratello Vip è un successo? No, lo è in una rete alle prese con i flop delle fiction e di Live Non è la D’U… - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - Elisaebasta_ : @ Autori io un altro grande fratello lo seguo solo se me lo fate durare un massimo di tre mesi e mi mettete El Cond… - il_Prof : Il Grande Fratello dell’informazione di regime riesce a tenere nascosta questa semplice e tragica realtà.… -