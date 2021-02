Giulia De Lellis parla di Andrea Zenga: “Suo padre era meglio che se ne stava a Dubai” (Di martedì 2 febbraio 2021) L’influencer ha voluto commentare sulle sue storie Instagram l’incontro di Zenga con il figlio Andrea Giulia De Lellis è dalla parte di Andrea Zenga. Sulle sue storie Instagram torna a commentare il Gf Vip. “Tenerezza infinita di questo ragazzo che mi fa non avete idea… Suo padre era meglio che se ne stava a Dubai non faceva neanche la faticaccia, visto la figura che ha fatto. Perché niente e nessuno giustifica l’assenza di un genitore in quel modo.” Poi aggiunge e spiega: “Ovviamente nelle dinamiche familiari e personali uno non dovrebbe mai entrare. Mi permetto però di fare questa battuta perché non stiamo parlando di una persona che se ne è andata con dei problemi importanti e quindi è stato ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 febbraio 2021) L’influencer ha voluto commentare sulle sue storie Instagram l’incontro dicon il figlioDeè dalla parte di. Sulle sue storie Instagram torna a commentare il Gf Vip. “Tenerezza infinita di questo ragazzo che mi fa non avete idea… Suoerache se nenon faceva neanche la faticaccia, visto la figura che ha fatto. Perché niente e nessuno giustifica l’assenza di un genitore in quel modo.” Poi aggiunge e spiega: “Ovviamente nelle dinamiche familiari e personali uno non dovrebbe mai entrare. Mi permetto però di fare questa battuta perché non stiamondo di una persona che se ne è andata con dei problemi importanti e quindi è stato ...

