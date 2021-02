Gaia Zorzi commenta la guerra tra Tommaso e Giulia Salemi: “Fuori non si calcolavano” (Di martedì 2 febbraio 2021) Ormai tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è scontro aperto. I due gieffini ieri notte hanno litigato e lui ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con l’ex amica. In questa faida è intervenuta Gaia Zorzi, che su Twitter ha detto la sua. La sorella di Tommaso ha anche rivelato che la Salemi Power e Zorzi Fuori dalla casa del GF Vip non si calcolavano da tempo. “Da quello che ho visto si sono dichiarati guerra. Però è inutile dire che sono solo le battutine di Tommaso. Quando sento Giulia parlare della loro amicizia mi sembra sempre che stia cercando di farlo passare come quello cattivo o stronzo. Quando in realtà Fuori non si cag*vano ... Leggi su biccy (Di martedì 2 febbraio 2021) Ormai traè scontro aperto. I due gieffini ieri notte hanno litigato e lui ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con l’ex amica. In questa faida è intervenuta, che su Twitter ha detto la sua. La sorella diha anche rivelato che laPower edalla casa del GF Vip non sida tempo. “Da quello che ho visto si sono dichiarati. Però è inutile dire che sono solo le battutine di. Quando sentoparlare della loro amicizia mi sembra sempre che stia cercando di farlo passare come quello cattivo o stronzo. Quando in realtànon si cag*vano ...

Parpiglia : @zorzi_gaia @ipertao Anche io so come stanno le cose. E l’ho scritto senza problemi. Fine ... Matteo ... dai su - giulia_scalise_ : RT @_Tessie255_: Grazie @zorzi_gaia per aver condiviso con noi questo video stupendo ?? #raccontatetommaso #tzvip - StraNotizie : Gaia Zorzi commenta la guerra tra Tommaso e Giulia Salemi: “Fuori non si calcolavano” - Vale06060719 : Ispirata alla chitarra presente in casa,ho pensato a questo personaggio disney! Tommy caro prendi lo strumento e su… - comedicoio__ : RT @aaurs_: Grazie @zorzi_gaia per aver postato questo video. ?? #tzvip -