Femminicidio a Specchia Gallone, arrestato l’ex di Sonia Di Maggio Accusato di avere ucciso a coltellate la 29enne (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato catturato stamattina l’ex fidanzato di Sonia Di Maggio. L'articolo Femminicidio a Specchia Gallone, arrestato l’ex di Sonia Di Maggio <small class="subtitle">Accusato di avere ucciso a coltellate la 29enne</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 2 febbraio 2021) È stato catturato stamattinafidanzato diDi. L'articolodiDi dila proviene da Noi Notizie..

frabarraco : RT @MiyakeEau: Video | Uccide la sua ex per strada e scappa: orrore a Specchia Gallone - Dodi10687789 : RT @MiyakeEau: Video | Uccide la sua ex per strada e scappa: orrore a Specchia Gallone - NoiNotizie : Femminicidio a Specchia Gallone (#Lecce) , arrestato l'ex di Sonia Di Maggio - g_brunella : RT @MiyakeEau: Video | Uccide la sua ex per strada e scappa: orrore a Specchia Gallone - menadelgiudice1 : Video | Femminicidio, la testimonianza della mamma del fidanzato sull'episodio -