Federico Fashion Style su tutte le furie contro le forze dell’ordine in Stazione Centrale: “Questi stro**i, fanno pena” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Questi stronzi… fanno pena”. Federico Fashion Style è una furia su Instagram contro le forze dell’ordine che controllano le partenze alla Stazione Centrale di Milano, che lui ieri aveva raggiunto per poter tornare nella “sua” Anzio. Arrivato in Stazione mezz’ora prima della partenza del treno, come raccontato da lui stesso, è riuscito a perdere il treno. “Mi hanno fatto compilare un’autocertificazione. Dopo 25 minuti di fila, non me l’hanno controllata: ho detto agli addetti che stavo perdendo il treno, non gliel’è fregato nulla e l’autocertificazione non l’hanno nemmeno controllata. Ora questa serve… forse per andare al bagno. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) “stronzi…”.è una furia su Instagramlechellano le partenze alladi Milano, che lui ieri aveva raggiunto per poter tornare nella “sua” Anzio. Arrivato inmezz’ora prima della partenza del treno, come raccontato da lui stesso, è riuscito a perdere il treno. “Mi hanno fatto compilare un’autocertificazione. Dopo 25 minuti di fila, non me l’hannollata: ho detto agli addetti che stavo perdendo il treno, non gliel’è fregato nulla e l’autocertificazione non l’hanno nemmenollata. Ora questa serve… forse per andare al bagno. ...

trash_italiano : AVREI AMATO SE FEDERICO FASHION STYLE SI FOSSE PRESENTATO COL POS NELL’ASCENSORE CON LA MOSETTI #noneladurso - Noovyis : (Federico Fashion Style su tutte le furie contro le forze dell’ordine in Stazione Centrale: “Questi stro**i, fanno… - FQMagazineit : Federico Fashion Style su tutte le furie contro le forze dell’ordine in Stazione Centrale: “Questi stro**i, fanno p… - GPasqui : Federico Fashion Style su tutte le furie contro le forze dell’ordine in Stazione Centrale: “Questi stro**i, fanno p… - infoitsport : Federico Fashion Style in lacrime: una brutta disavventura -