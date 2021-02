Ennesimo femminicidio a Lecce | un 39enne uccide a coltellate l' ex fidanzata

unlocksogni : RT @nargillos: tw \\ morte ieri ennesimo femminicidio... sonia, mentre passeggiava con il suo ragazzo, è stata colpita alle spalle dall’ex… - Romina32191498 : RT @Rilu_2822: Oggi così: è di qualche ora fa la notizia dell’ennesimo femminicidio e un giornalista si permette in una trasmissione che do… - edyangelillo : #salvatorecarfora #assassino l’ennesimo schifo d’uomo. #Femminicidio ?? - FridaFerrari1 : RT @marinellazetti: Ennesimo #femminicidio L'assassino è andato da Napoli a Minervino per ucvidere la donna che diceva di amare. https://t.… - News24_it : RT @Rilu_2822: @Libero_official Mi sembra il minimo a fronte della notizia di appena qualche ora fa dell’ennesimo femminicidio e tali frasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ennesimo femminicidio

Dopo un altro episodio di violenza sulle donne, è stato catturato il presunto responsabile dell'omicidio di Sonia Di Maggio, la 29enne uccisa a coltellate lunedì sera a Minervino di Lecce mentre era ...L'omicidio si è svolto poco prima delle 20 di ieri in via Piave, dove Sonia si era trasferita da pochi mesi. L' aggressore è sbucato all'improvviso, forse alle spalle, ...La vittima avrebbe protetto anche l'attuale fidanzato dalle coltellate dell'aggressore. L'uomo era appena uscito dal carcere dopo una lite con un parcheggiatore abusivo ...E' stato fermato a Otranto l'uomo che nella tarda serata di ieri ha ucciso Sonia di Maggio la sua ex fidanzata, per le strade del Salento ...