Dzeko, primi segnali di disgelo: torna ad allenarsi con i compagni (Di martedì 2 febbraio 2021) Il primo segnale è arrivato, Dzeko oggi è tornato in gruppo. Da questa mattina il centravanti bosniaco ha finito di lavorare individualmente e si è unito ai compagni, a dimostrazione che, passato il ... Leggi su gazzetta (Di martedì 2 febbraio 2021) Il primo segnale è arrivato,oggi èto in gruppo. Da questa mattina il centravanti bosniaco ha finito di lavorare individualmente e si è unito ai, a dimostrazione che, passato il ...

