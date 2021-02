Diego jr vuole la verità sulla morte del padre: “Avrai giustizia, io te l’ho promesso” (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si infittisce il mistero attorno alla morte di Diego Armando Maradona con le ultime indagini che vedono una nuova polemica che coinvolge il noto medico Leopoldo Luque. Diego Maradona Junior però non ci sta. Chiede giustizia, è una promessa. Il figlio 34enne del Pibe de Oro, non si dà per vinto. Non si capacita della morte del padre a distanza di più di due mesi. Il suo pensiero è sempre rivolto al padre. Queste le sue parole nella sua ultima storia su Instagram: “Avrai giustizia, io te l’ho promesso” L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si infittisce il mistero attorno alladiArmando Maradona con le ultime indagini che vedono una nuova polemica che coinvolge il noto medico Leopoldo Luque.Maradona Junior però non ci sta. Chiede, è una promessa. Il figlio 34enne del Pibe de Oro, non si dà per vinto. Non si capacita delladela distanza di più di due mesi. Il suo pensiero è sempre rivolto al. Queste le sue parole nella sua ultima storia su Instagram: “, io te” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

