Daydreamer salta la programmazione in prima serata a marzo e aprile (Di martedì 2 febbraio 2021) . Mediaset torna a stravolgere la programmazione della serie di successo turca Daydreamer. Questa volta, però, lo fa per dare spazio alle partite di calcio. La programmazione di anale 5 dei mesi di marzo e aprile vedono scendere in campo le partite di pallone ed è per questo che, in qualche occasione, la puntata in prima serata di Daydreamer sarà sacrificata. marzo e aprile mesi di scossoni per la programmazione della soap opera Daydreamer, in prima serata il martedi L'articolo proviene da ChieChiera.it. Leggi su chiechiera (Di martedì 2 febbraio 2021) . Mediaset torna a stravolgere ladella serie di successo turca. Questa volta, però, lo fa per dare spazio alle partite di calcio. Ladi anale 5 dei mesi divedono scendere in campo le partite di pallone ed è per questo che, in qualche occasione, la puntata indisarà sacrificata.mesi di scossoni per ladella soap opera, inil martedi L'articolo proviene da ChieChiera.it.

SUNandRAIN91 : Ma questa scena di CeyCey che salta addosso a Can? ?? #DayDreamer - kleeiaa : Cey cey che salta addosso a Can troppo divertente #DayDreamer - AgneseMessina2 : Ahahhaahahahahahahah CEY CEY SEI IL MIO IDOLO Cey Cey uno di noi , che salta addosso a Can Bay #DayDreamer - lauraferrenti02 : Ahaha barbarella che simpatica che sei ma poi riesci a pronunciare bene il suo nome? Ogni salta volta gli storpiano il nome ???? #DayDreamer - Kolored91 : Ma che palle ogni volta salta fuori Barbarella per poi dire le stesse cose ma basta #DayDreamer -