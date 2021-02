Cyberpunk 2077 e il lancio ' disastroso' ? Il commento di chi se ne intende | il creatore di DayZ

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ildie influente game designer Dean Hall ha condiviso i suoi pensieri sulla situazione che circondae il suoma di grande successo a dicembre. In un episodio del podcast Kiwi TalkNZ, ad Hall è stato chiesto se pensava che la situazione fosse simile a quella di No Man's Sky del 2016, che è stato oggetto di controversie e problemi prima di diventare un grande successo. Hall ha osservato che entrambi i giochi sono stati dei successi e quello diè stato molto più grande. "No Man's Sky ha avuto fortuna eha avuto molta fortuna, quindi è davvero difficile farlo diventare qualcosa di diverso da un successo clamoroso", ha spiegato. Leggi altro...

Everyeye Videogiochi

Il creatore di DayZ e influente game designer Dean Hall ha condiviso i suoi pensieri sulla situazione che circonda Cyberpunk 2077 e il suo lancio disastroso ma di grande successo a dicembre. In un episodio del podcast Kiwi TalkNZ, ad Hall è stato chiesto se pensava che la situazione fosse simile a quella di No Man's Sky del 2016, che è stato oggetto di controversie e problemi prima di diventare un grande successo.