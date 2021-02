Crisi di Governo, Matteo Renzi chiude i giochi: “Ci affidiamo a Mattarella” (Di martedì 2 febbraio 2021) La Crisi di Governo iniziata ormai due settimane fa sembra essere arrivata ad un nuovo punto decisivo. Dopo la decisione di Mattarella di affidare a Roberto Fico un mandato esplorativo per una nuova maggioranza parlamentare, formata sostanzialmente dalle stesse forze che hanno sostenuto il Conte Bis, ora si è arrivati alla resa dei conti. A chiudere le porte ad un Conte Ter è, ancora, Matteo Renzi. Rottura tra Renzi e gli ex alleati In questi 3 giorni Roberto Fico ha provato a ricucire i rapporti tra M5S, PD e Italia Viva, che ritirando i Ministri pochi giorni fa ha sancito di fatto la situazione di instabilità politica in atto. Un nuovo tentativo si è fatto in questi giorni: un tavolo di lavoro per trovare temi comuni su cui basare un nuovo programma di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Ladiiniziata ormai due settimane fa sembra essere arrivata ad un nuovo punto decisivo. Dopo la decisione didi affidare a Roberto Fico un mandato esplorativo per una nuova maggioranza parlamentare, formata sostanzialmente dalle stesse forze che hanno sostenuto il Conte Bis, ora si è arrivati alla resa dei conti. Are le porte ad un Conte Ter è, ancora,. Rottura trae gli ex alleati In questi 3 giorni Roberto Fico ha provato a ricucire i rapporti tra M5S, PD e Italia Viva, che ritirando i Ministri pochi giorni fa ha sancito di fatto la situazione di instabilità politica in atto. Un nuovo tentativo si è fatto in questi giorni: un tavolo di lavoro per trovare temi comuni su cui basare un nuovo programma di ...

francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - Affaritaliani : Crisi di governo: sui social Italia Viva diventa #Italiamorta - Pugo87662428 : RT @PetrisDe: #ItaliaViva non ha sciolto la riserva su #Conte, fase difficile #crisi #governo #LeU - RunPierwork13 : RT @fenice_risorta: ?????? il PD ha messo in campo le sardine perche @nzingaretti non sa che dire? -