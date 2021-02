Covid: morto Tom Moore, veterano eroe della pandemia (Di martedì 2 febbraio 2021) E' morto a 100 anni il capitano Tom Moore , divenuto un eroe durante il primo lockdown britannico per aver raccolto 32 milioni di sterline in donazioni per il servizio sanitario nazionale. Lo ha ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 2 febbraio 2021) E'a 100 anni il capitano Tom, divenuto undurante il primo lockdown britannico per aver raccolto 32 milioni di sterline in donazioni per il servizio sanitario nazionale. Lo ha ...

