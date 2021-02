Covid a scuola | primaria prsoseguirà lezioni in Dad dopo un contagio

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Proseguono imperterriti i casi di nuovi contagi all’interno delle scuole. Questa volta a farne le spese è stato l’Istituto primario Conte di Torre del Greco. L’edificio sarà quindi chiuso agli studenti che dovranno continuare leda casa con la Dad. Questa la nota della dirigente scolastica dell’Istituto Conte: “Si comunica che le attività didattiche in presenza vengono sospese fino al giorno 14 febbraio p.v. per riscontro di casi di positività tra docenti e alunni del Plesso. Pertanto si è proceduto a segnalazione all’Asl di competenza. Si consiglia di contattare i medici di base e comunque di osservare la quarantena per 14 giorni, come da protocollo. I soggetti che risultano positivi seguiranno la procedura prevista e monitorata dall’ASL e dai medici di base e ne daranno comunicazione in presidenza. I contatti stretti ...

SkyTG24 : Il #Veneto ha deciso di accantonare i banchi anti-Covid perché favorirebbero l'insorgere di mal di schiena tra gli… - repubblica : A scuola crescono i contagi da Covid: il maggior numero di casi è alle elementari - Agenzia_Ansa : #Scuola studenti e insegnanti davanti al Ministero dell'Istruzione: 'Dopo pandemia serve rilancio'. Dai trasporti a… - ScuolaNoCovid : #Scuola Presidi: 2021 e ancora classi pollaio! 'Ci ritroviamo a pochi giorni dalla scadenza per consegnare l'organ… - dadamarini1 : RT @repubblica: A scuola crescono i contagi da Covid: il maggior numero di casi è alle elementari -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola

Nell'ottica del rafforzamento dello screening particolarmente mirato al mondo della, da ...a disposizione per dare un prezioso contributo nell'ottica della strategia di contenimento del- ...Quattro bambini che frequentano ladell'infanzia Bruno Buozzi sono risultati positivi alla- 19 . Per questo motivo il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia , ha disposto la chiusura dellafino al 13 febbraio. Gli ...Blog Calciomercato.com: You need cooling. La Roma può fare a meno del suo migliore calciatore, Edin Dzeko? È il "caso" del mese in casa giallorossa, ...Covid a scuola: primaria prsoseguirà lezioni in Dad dopo un contagio. La scuola riaprirà soltanto il prossimo 14 febbraio ...